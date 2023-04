FC Bayern vor Showdown gegen Manchester: "Mia san mia" gegen Haaland und Co.

Doch vor dem Abflug auf die Insel am Nachmittag des Ostermontags sind die Bayern trotz all dieser Probleme um Zuversicht bemüht, Haaland im Duell mit Ex-Trainer Guardiola aufhalten zu können.

Vor einigen Jahren schoben die beiden Taktik-Freaks Thomas Tuchel (49) und Pep Guardiola (52) in einer Münchner Bar Salz- und Pfefferstreuer mit viel Spaß hin und her - nun wird es für die beiden Toptrainer allerdings bitterernst. Das Motto im Königsklassen-Kracher: Ausscheiden (für beide Teams) verboten!

Kann der FC Bayern München im Viertelfinale der Champions League Erling Haaland (22) und Manchester City aus dem Wettbewerb werfen? © Adam Davy/PA Wire/dpa

Für Bayern-Kapitän Thomas Müller (33) ist der Gegner "das Hammerlos schlechthin". Aber auch der Routinier stellte demonstrativ das zuletzt abhandengekommene "Mia san mia" zur Schau.

"Was ich super finde, ist, dass wir das Rückspiel in München haben. Wir gehen die Aufgabe mit breiter Brust an", betonte Müller. Das Rückspiel findet am 19. April in der Allianz Arena statt (21 Uhr, DAZN).

Zuerst einmal steht für die angeschlagenen Bayern im Etihad-Stadium von Manchester allerdings die praktisch ultimative Aufgabe bevor: Wie stoppt man Superstürmer Haaland, der im Achtelfinal-Rückspiel RB Leipzig beim 7:0 mit fünf Treffern im Alleingang abgeschossen hatte? Der Respekt ist deshalb groß.

"Eine Pep-Mannschaft mit Haaland ist für mich immer noch eine Pep-Mannschaft. Aber mit Erling haben sie eine absolute Waffe", sagte Müller. City-Coach Guardiola verglich seinen Jungstar schon mit Lionel Messi (35) und Cristiano Ronaldo (38).

Aber, so Leon Goretzka (28), "zittern tut keiner bei uns".

Dennoch: Die Bayern haben im eigenen Angriff keinen, der ansatzweise an die Klasse von Haaland herankommt - zumal auch noch der Einsatz von Eric Maxim Choupo-Moting (34) fraglich ist. Doch es ist nicht die einzige Sorge, die den neuen Übungsleiter Tuchel nach dem mühsamen 1:0 beim SC Freiburg in der heimischen Bundesliga plagt.