Jérôme Boateng schmeißt Bayern-Star Michael Olise aus Grünwalder Villa

Grünwald bei München - Bayern-Star Michael Olise (24) muss sich eine neue Bleibe suchen!

Michael Olise (24) muss die Boateng-Villa verlassen. © Harry Langer/dpa

Der französische Nationalspieler muss seine Villa im Münchner Nobel-Vorort Grünwald bis Ende August räumen. Wie "Bild" berichtet, hat Eigentümer Jérôme Boateng (37) ihm den Mietvertrag gekündigt.

Der Grund für den Rauswurf: Boateng möchte das Anwesen verkaufen.

Bereits vor Olises Einzug im September 2024 hatte Boateng versucht, einen Käufer zu finden. Damals soll der ehemalige Bayern-Verteidiger rund 11,5 Millionen Euro für die Villa verlangt haben, die er im Juni 2016 für 7,4 Millionen Euro erworben hatte.

Da sich kein Käufer fand, wurde die Immobilie zunächst vermietet. Nun unternimmt Boateng offenbar einen neuen Anlauf. Olise muss bis Ende August ausziehen.

Für Bayern-Fans beruhigend: Der bevorstehende Umzug hat nichts mit den zuletzt kursierende Gerüchten um ein Interesse von Real Madrid zu tun.

Da der alleinige Verkaufswunsch des Eigentümers in Deutschland nicht ausreicht, um ein Mietverhältnis zu kündigen, ist davon auszugehen, dass eine entsprechende Klausel im Mietvertrag vorab vereinbart wurde.