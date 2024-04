Bayern-Aus im Viertelfinale? Nicht mal Bayern-Boss Eberl glaubt an Trendwende in der Champions league

Wie besiegt man den FC Arsenal? Selbst dem FC-Bayern-Sportvorstand Max Eberl (50) fällt "da nicht so viel ein". © Sven Hoppe/dpa

Aber das ist halt schon ein paar Jahre her – und das aktuelle Bayern-Team des genervten und glücklosen Trainers Thomas Tuchel (50) flößt im Frühjahr 2024 keinem Gegner mehr Furcht ein – oder?

Auf die Frage, was ihn mit Blick auf das Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag (21 Uhr/Prime Video) ermutige, musste sogar Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl (50) unter den frischen Eindrücken des erschreckenden 2:3 bei der Bundesliga-Generalprobe beim 1. FC Heidenheim passen. "Momentan fällt mir da nicht so viel ein", sagte er am Samstag.

An einen Leistungsschub auf Knopfdruck im Kampf um die – potenziell – allerletzte Titelchance der Saison mag Eberl nicht so recht glauben. "Zu hoffen, das ist jetzt Arsenal, das ist jetzt Champions League und da straffen wir uns, das wird so einfach nicht funktionieren", sagte der Sportvorstand vor der Dienstreise nach London an diesem Montagnachmittag.

Als kleiner Mutmacher diente am Wochenende allenfalls, dass die in Heidenheim angeschlagen fehlenden Manuel Neuer (38), Leroy Sané (28) und Kingsley Coman (27) im Emirates Stadium wieder dabei sein könnten.

Flügelstürmer Sané wurde am Sonntagabend vom FC Bayern zur Pressekonferenz am Montagabend im Emirates Stadium angekündigt, was ein klares Indiz dafür ist, dass er mitreisen wird und wohl auch beginnen kann.

Vor allem eine Rückkehr von Kapitän Neuer nach einem Muskelfaserriss ins Tor könnten jedoch helfen, um ein ordentliches Ergebnis für das entscheidende Rückspiel am 17. April in München zu erkämpfen.