Goretzka? Matthäus rät Bayern-Bossen zum Nachdenken

München - Beim FC Bayern dreht sich nach der Vertragsverlängerung von Jamal Musiala (22) nahezu alles um die Zukunft von Joshua Kimmich (30) . Bahnt sich in deren Schatten bei Leon Goretzka (30) derweil eine überraschende Wende an?

Der Mittelfeldakteur hat zwar einen Vertrag bis 2026, stand an der Säbener Straße jedoch vor allem zu Saisonbeginn komplett auf dem Abstellgleis. Ihm wurde sogar öffentlich nahegelegt, sich besser einen anderen Verein zu suchen.

Der 63-Jährige begründete seinen Gedankengang ergänzend mit dessen Rolle abseits des Feldes. Goretzka sei "ein wichtiger Spieler", habe einen dementsprechenden Einfluss in der Kabine. "Auch diese Spieler brauchst du in deiner Mannschaft."

Goretzka erlebe laut dem Rekordnationalspieler trotz all der "Geschichten um ihn herum" derzeit seinen "zweiten Sommer".

Die Stimmen, die einen Verbleib von Goretzka in München durchaus für möglich halten, mehrten sich zuletzt. Auch für Lothar Matthäus (63) scheint ein Abgang alles andere als in Stein gemeißelt.

Joshua Kimmich (30) könnte den Rekordmeister verlassen. © Sven Hoppe/dpa

Goretzka wollte davon allerdings nichts wissen und entschied sich trotz der schwierigen Situation gegen einen vorzeitigen Abschied - und das, obwohl er es teils nicht einmal in den Kader von Trainer Vincent Kompany (38) packte. Sein Verhalten? Stets tadellos!

Inzwischen spielt der gebürtige Bochumer wieder eine solide Rolle im Mittelfeld der Bayern, in dem es an verletzungsbedingten Ausfällen nicht mangelt.

Gegen Stuttgart ersetzte Goretzka den verletzten Kimmich, spielte an der Seite von João Palhinha (29), der nach langer Leidenszeit und einem kurzen Rückschlag sein Startelf-Comeback feiern durfte.

An der Konkurrenzsituation in der Zentrale hat sich trotz des Hochs aber nichts geändert. Im Gegenteil: Mit Tom Bischof (19, TSG 1899 Hoffenheim) wird ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler im Sommer in München aufschlagen.

Der 30-Jährige dürfte ungeachtet der restlichen Spielzeit also weiterhin Verkaufskandidat bleiben. Etwas daran ändern und für eine Neubewertung sorgen könnte wohl nur eine Entscheidung: die von Kimmich, den Verein zu verlassen.