Massenschlägerei vor FC Bayern gegen Stuttgart: Mehrere Menschen verletzt

München - Rivalisierende Fußballfans des VfB Stuttgart und des FC Bayern München haben sich vor der Allianz Arena in München eine Massenschlägerei geliefert.

Die Polizei trennte die Fanlager. Mehrere Menschen wurden verletzt. © ER24 / EinsatzReport24

Wie eine Sprecherin der Polizei bestätigte, wurden dabei mehrere Menschen verletzt, darunter auch Polizisten.

Demnach trafen am Sonntag vor dem Bundesligaspiel vermummte Anhänger beider Fanlager zwischen dem U-Bahnhof Fröttmaning und dem Stadion aufeinander. Es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen.

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften setzte Schlagstöcke sowie Pfefferspray ein, um die Gruppen zu trennen. Laut Polizei konnten die Beamten die Situation zügig beruhigen.

Nach Angaben einer Sprecherin der Münchner Polizei wurden um die hundert Fans kontrolliert. Wie viele von ihnen anschließend in Gewahrsam genommen wurden, sei bislang unklar.

Auch die Zahl der Verletzten sei noch nicht bekannt. "Derartige Gewalt vor Sportveranstaltungen dulden wir in München nicht", sagte eine Sprecherin.