Nach viel Wirbel: Bayern um Sané und Upamecano wollen Zeichen setzen, Tuchel hofft auf Form-Rückkehr

Leroy Sané (27) zählt aktuell zu den formstärkeren Bayern-Athleten. Vor allem für die Königsklasse ein notwendiger Faktor. © Christopher Stache / AFP

Auch Dayot Upamecano (24), der einen maßgeblichen Anteil an der Höhe der Niederlage bei Manchester City hatte, steht im Fokus und will die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim als Aufbauspiel nutzen.

"Wir unterstützen unsere Spieler immer. Er weiß selbst, dass er Fehler gemacht hat. Wir sind bitterböse dafür bestraft worden. Er war zuvor in absoluter Topform, in den Spielen gegen Freiburg und Dortmund war er unser formstärkster Spieler", sagte Trainer Thomas Tuchel (49).

Der 24 Jahre alte Innenverteidiger hatte mit einem Ballverlust für das 0:2 und große Verunsicherung in der Münchner Mannschaft gesorgt.

Am Ende verloren die Bayern das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League in Manchester mit 0:3. "Er braucht natürlich Aufbauarbeit. Da ist wichtig, dass man offen, wertschätzend und kritisch miteinander umgeht und dass er weiß, dass wir ihn nicht fallen lassen", sagte Tuchel.

Upamecano hatte sich nach dem Schlusspfiff nicht äußern wollen. Nette Worte sendeten seine Mitspieler. "Es ist wichtig, dass er an seine Stärken glaubt. Er ist ein überragender Spieler", sagte Joshua Kimmich (28).