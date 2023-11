Nach Zoff-Interview bei Sky: Magath legt gegen FCB-Coach Tuchel nach!

Dortmund/München - Die Machtdemonstration des FC Bayern am Samstagabend in Dortmund wurde bereits kurz nach Abpfiff wegen Thomas Tuchels (50) Zoff-Interview bei Sky zur Nebensache. Schon am Sonntag ging es mit der Kritik an dem Nagelsmann-Nachfolger weiter: Felix Magath (70) fand deutliche Worte.