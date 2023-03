Nationalspieler blicken auf Topspiel Bayern gegen BVB: "Wir haben nicht viel Zeit"

"Natürlich versuchen wir, es dem neuen Trainer so leicht wie möglich zu machen. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben ganz wichtige Wochen vor uns. Wir wissen alle, was der Trainer kann", sagte Joshua Kimmich (28) nach der 2:3-Niederlage gegen Belgien in Köln am ARD-Mikrofon.

Am Samstag (18.30 Uhr) treffen der deutsche Serien-Meister und der aktuelle Tabellenführer der Bundesliga in der Münchner Allianz Arena aufeinander.

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl (43) freut sich auf den Liga-Gipfel am Samstag. © David Inderlied/dpa

Leon Goretzka (28) der wegen einer Blessur am Fuß verletzt ausgewechselt worden war, gab nach der Partie Entwarnung. "Ich bin umgeknickt. Es sollte schon reichen bis Samstag", schätzte der Mittelfeldmann.

Emre Can (29) will mit dem BVB alles daran setzen, die Tabellenführung mindestens zu verteidigen, wenn nicht sogar auszubauen. "Es wird extrem schwer in München in der Allianz Arena. Trotzdem: Wir haben auch Qualitäten. Wir glauben an uns. Wir fahren dahin, um zu gewinnen. Es wird schwierig, aber versuchen werden wir es auf jeden Fall", meinte der defensive Mittelfeldspieler.

Für BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl (43) zeichnet die aktuelle Spannung im Kampf um den Meistertitel die Bundesliga im internationalen Vergleich aus. "Dass die Bundesliga noch so spannend ist, zeigt die Attraktivität dieser Liga", sagte der langjährige ehemalige Spieler der Borussia.

"Wenn ich über die Grenzen schaue, gibt es doch viele Ligen, wo die Meisterschaft schon fast entschieden ist - sei es in Italien, sei es in England oder sei es in Spanien."

"Den Klassiker in Deutschland am Wochenende zu haben, ist für uns alle unglaublich schön", erklärte Kehl, er betonte jedoch auch: "Aber die Meisterschaft wird am Wochenende nicht entschieden."