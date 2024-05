Elias Löder ist Torschützenkönig! So sieht es um seine Zukunft aus

Jena - Elias Löder (24) vom FC Carl Zeiss Jena ist Torschützenkönig der Regionalliga-Nordost-Saison 2023/2024. Fans hoffen auf einen Verbleib des Angreifers. So ist der aktuelle Stand.

Elias Löder (24) plant nicht, den FC Carl Zeiss Jena zu verlassen. © IMAGO / Bild13

Seit Wochen ist die Zukunft von Elias Löder ein viel diskutiertes Thema an der Saale. Mit 25 Saisontoren war er mit Abstand Jenas treffsicherster Kicker und sicherte sich darüber hinaus die Torjägerkanone, denn kein anderer Spieler traf in der abgelaufenen Regionalliga-Nordost-Spielzeit häufiger als der 23-Jährige.

In der ewigen Bestenliste teilt sich Löder zusammen mit Rufat Dadashov (32) den ersten Platz. Der Angreifer des BFC Dynamo konnte in der Saison 2017/2018 ebenfalls 25 Tore in einer Regionalliga-Saison erzielen. Mehr Treffer als die genannten 25 von Dadashov und Löder gelangen bislang keinem weiteren Spieler.

Klar ist, dass eine solche Quote (25 Tore in 34 Ligaspielen) sehr wahrscheinlich Aufmerksamkeit erweckt. Die Fans des FCC sind deshalb in Sorge, dass ihr beste Torjäger nach nur einer Saison schon wieder weiterzieht.

Doch die Anhänger der Blaugelbweißen können aufatmen. Es läuft alles auf einen Verbleib von Löder hinaus.

Der 24-Jährige hat beim dreimaligen DDR-Meister noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2025. Heißt, wer Löder in der kommenden Transferperiode verpflichten will, muss zahlen. Und genau das könnte der Knackpunkt sein, denn mit 25. Saisontoren wäre der Offensivmann nicht billig.

Wahrscheinlich wäre sogar eine Ablösesumme im unteren sechsstelligen Bereich nötig, um ihn aus Jena loszueisen. Viel Geld, welches selbst Vereine aus der 3. Liga wohl nicht aufbringen können/wollen.