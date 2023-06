Er schnupperte schon bei RB Leipzig rein: FCC verlängert mit "Junge aus der Region"

Jena - Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Definitiv an Bord bleiben wird Torwarttalent Maximus Babke (19).

Torwarttalent Maximus Babke (19) kam 2014 zum FC Carl Zeiss Jena. (Archivbild) © IMAGO/Bild13

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, verlängerte der 19-jährige Schlussmann seinen Vertrag um ein weiteres Jahr.

"Maximus ist ein junger Torwart, der noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Wir freuen uns, dass er als Junge aus der Region auch in der kommenden Saison Bestandteil unserer Mannschaft sein wird", sagt FCC-Trainer René Klingbeil laut Vereinsmitteilung.

Babke, der mit dem Fußballspielen beim FSV Grün-Weiß Stadtroda begann, wechselte 2014 ins Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des FC Carl Zeiss Jena. 2018 ging der Weg für den Thüringer in das NLZ von RB Leipzig. 2021 schließlich kehrte er zurück nach Jena - in die U17.

Seit Sommer 2022 gehört er dem Kader des Regionalliga-Teams an. "Ich freue mich sehr, ein weiteres Jahr in meiner Heimatstadt am Ball bleiben zu dürfen", sagte der Youngster den Angaben nach.