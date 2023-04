Massive Polizeigewalt gegen Jenaer Fans? Fangemeinschaft spricht von "Gewaltexzess"

Lichtenberg/Jena - Anhänger des Fußball-Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena sollen am Samstag in Berlin mit massiver Polizeigewalt konfrontiert worden sein. Der Verein will sich zu dem, was im Raum steht, umfassend informieren.

Nach Angaben der Fangemeinschaft "Blau-Gelb-Weiße-Hilfe" wurden mehrere Fans des FC Carl Zeiss Jena aufgrund der Polizeimaßnahmen verletzt. Zwei mussten wohl ins Krankenhaus. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Egal, ob direkt vor Ort im Lichtenberger "Zoschke" oder etwas weiter entfernt am Bildschirm: Diejenigen, welche am vergangenen Samstag die Partie zwischen dem SV Lichtenberg 47 und dem FC Carl Zeiss Jena verfolgt haben, dürften früh festgestellt haben: Hier stimmt was nicht!

Nur vereinzelt nahm man ein paar zaghafte "Jena"-Rufe war. Ein Blick in den Gästebereich offenbarte ganz deutlich: Personell ist da noch viel Luft nach oben! So wenig FCC-Anhänger in Ostberlin? Merkwürdig!

Ja, nicht mal nach dem Traumtor-Treffer von Lämmel wird es richtig laut, will es in Sachen Stimmung auf Jenaer Seite "eskalieren".

Eskalieren soll es stattdessen im rund 9 Kilometer Luftlinie entfernten Hauptbahnhof. Tritte und Schläge, teilweise von hinten auf den Kopf - egal ob jung oder alt, männlich oder weiblich.

Die Vorwürfe, welche die "Blau-Gelb-Weiße-Hilfe (BGWH) e.V." - die sich als Teil einer toleranten, sich gegenseitig unterstützenden Fangemeinschaft versteht - der Polizei macht, wiegen schwer.

Die BGWH schreibt in einer offiziellen Stellungnahme von einem "völlig irre[n] Vorgehen der Polizei" und einem "polizeilichen Gewaltexzess".

Nach Angaben der Fangemeinschaft waren rund 150 Fans des FC Carl Zeiss Jena mit dem Zug nach Berlin gereist. "Bei Ankunft am [...] Hauptbahnhof erwartete die Fans ein großes Polizeiaufgebot [...], welches eine Identitätsfeststellung aller im Zug befindlichen Fans durchführen sollte", heißt es in dem Schreiben.