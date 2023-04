Verrückte Schlussphase im FCC-"Kasten": Zwei späte Tore lassen die Emotionen hochkochen

Das Team von FCC-Trainer Rene Klingbeil (42) hatte Meuselwitz kurz vor Schluss eigentlich schon den entscheidenden Nackenklatscher verteilt - ein Trugschluss wie sich herausstellte. (Archivbild) © IMAGO/Bild13

Über 20 Grad und reichlich Sonnenschein: Während sich das Wetter in Jena aus frühlingstechnischer Sicht gesehen das Prädikat paradiesisch verdiente, legte das Halbzeitergebnis im "Paradies" einen großen Schatten auf die wirklich aller-, allerletzten Aufstiegshoffnungen des FCC-Anhangs.

Das lautete nämlich - aus Jenaer Sicht gesehen - 0:1. Der Underdog aus dem Tabellenkeller führte dank eines Treffers von Amer Kadric. Der 28-Jährige zog vor dem 16er einfach mal ab - und traf (32.). Dabei wurde der Ball noch deutlich abgefälscht. Letztlich schlug die Kugel aus Sicht von FCC-Schlussmann Kevin Kunz links unten ein.

Ärgerlich für Jena, kam das Team von Trainer Rene Klingbeil in den Minuten zuvor doch immer besser in die Partie. Am Ende ging es für die in blau gekleideten Kernberg-Kicker mit dem 0:1 in die Kabine, obwohl die Hausherren durchaus gute Chancen hatten (21./Dahlke, 25./Gipson).

Besonders bitter aus Sicht der Gastgeber: ein nicht gegebener Handelfmeter. Nach einer Flanke klärte Meuselwitz-Verteidiger Rehder mit der Hand. Ein Handspiel der durchaus klareren Sorte, vergrößerte Rehder doch eindeutig seine Körperfläche. Die Pfeife von Schiedsrichter Michael Wilke blieb jedoch stumm.