2138 Tickets: Countdown für Gäste-Vorverkauf zum Kracherspiel CFC gegen Aue läuft

Aue - Wer zieht ein ins Sachsenpokal -Finale und ist dadurch nur noch einen Schritt entfernt von der Qualifikation für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal ? Diese Frage wird nächste Woche Mittwoch (Anpfiff 20.30 Uhr) in der Halbfinalbegegnung zwischen dem Chemnitzer FC und Erzgebirge Aue beantwortet.

Insgesamt 2138 Tickets stehen für die Aue-Fans zur Verfügung. © Picture Point/Gabor Krieg

Veilchen-Fans, die ihre Mannschaft ins eins-Stadion an der Gellertstraße begleiten wollen, müssen sich am Dienstag, ab 10 Uhr, bereithalten. Dann nämlich beginnt der Vorverkauf für das 2138 Tickets umfassende Auswärtskontingent.

Die Karten sind zunächst ausschließlich für FCE-Mitglieder erhältlich. Im Fanshop am Erzgebirgsstadion erhält man zwei Tickets pro Mitgliedsausweis und darf pro Person maximal drei Ausweise vorzeigen. Über den Onlineshop sind zwei Karten pro Mitglied erhältlich.

Ein Teil des Kontingents wird für organisierte Busreisen und offizielle Fanclubs reserviert. Dort erfolgte die Bestellung bereits über die Fanbetreuung.

Für den Flutlichtkracher stehen Aue ausschließlich Stehplatztickets zur Verfügung.

Die Preise betragen 16,50 Euro zuzüglich einen Euro Gebühr für Vollzahler und 14,50 Euro zuzüglich einen Euro ermäßigt.