2138 Tickets: Countdown für Gäste-Vorverkauf zum Kracherspiel CFC gegen Aue läuft
Aue - Wer zieht ein ins Sachsenpokal-Finale und ist dadurch nur noch einen Schritt entfernt von der Qualifikation für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal? Diese Frage wird nächste Woche Mittwoch (Anpfiff 20.30 Uhr) in der Halbfinalbegegnung zwischen dem Chemnitzer FC und Erzgebirge Aue beantwortet.
Veilchen-Fans, die ihre Mannschaft ins eins-Stadion an der Gellertstraße begleiten wollen, müssen sich am Dienstag, ab 10 Uhr, bereithalten. Dann nämlich beginnt der Vorverkauf für das 2138 Tickets umfassende Auswärtskontingent.
Die Karten sind zunächst ausschließlich für FCE-Mitglieder erhältlich. Im Fanshop am Erzgebirgsstadion erhält man zwei Tickets pro Mitgliedsausweis und darf pro Person maximal drei Ausweise vorzeigen. Über den Onlineshop sind zwei Karten pro Mitglied erhältlich.
Ein Teil des Kontingents wird für organisierte Busreisen und offizielle Fanclubs reserviert. Dort erfolgte die Bestellung bereits über die Fanbetreuung.
Für den Flutlichtkracher stehen Aue ausschließlich Stehplatztickets zur Verfügung.
Die Preise betragen 16,50 Euro zuzüglich einen Euro Gebühr für Vollzahler und 14,50 Euro zuzüglich einen Euro ermäßigt.
Majetschak mit Blick auf Sachsenpokal-Halbfinale: "Haltung zeigen und neue Ideen umsetzen"
Im Vorjahr war das Gästekontingent binnen 36 Minuten vergriffen. Mit einem ähnlichen Ansturm ist auch diesmal zu rechnen. Auch im Heimbereich gingen bereits rund 9000 Tickets weg.
Für Aue bietet der Sachsenpokal die einzige Chance, die Saison halbwegs zu retten. "Wir wollen die Kräfte sammeln und mental auf der Höhe sein, damit wir in Chemnitz eine Runde weiterkommen", sagte Erik Majetschak (26) am Sonntag gegenüber TAG24.
Im letzten Aufeinandertreffen waren er und Maximilian Schmid (23) die gefeierten Helden beim 2:0. Ein neuerlicher Derbysieg wäre Balsam für die geschundene Fanseele.
Majetschak: "In unserer jetzigen Situation geht's nur darum, Haltung zu zeigen und trotzdem auch die neuen Ideen unseres Trainers umzusetzen, was uns gegen Verl in der zweiten Halbzeit ganz gut gelungen ist."
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg