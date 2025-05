"Abstiegsgespenst" mit Torgarantie: Knipst Baumann für die Veilchen?

Drei Abstiege in Folge lassen manche in den sozialen Medien unken, mit ihm hole man sich den sicheren Abstieg.

Auch gegen Aufsteiger Dynamo traf Dominic Baumann (2.v.r.). © picture point/Sven Sonntag

"Was soll ich machen? Ich bin auch nur ein Mensch. Das ist ein Mannschaftssport. Ich probiere, mein Zeug zu machen, aber natürlich ist das nicht schön und belastend - auch für meine Familie. Aber am Ende muss ich das mit mir ausmachen. Das Leben muss ja weitergehen. Es ist nicht schön für alle und tut mir auch leid, aber ich stehe meinen Mann und gehe weiter auf den Platz und versuche, mein Bestes zu geben", sagt er auf seine bekannt direkte Art.

Nach TAG24-Infos war Aue 2023 schon mal am Knipser interessiert. Und jetzt? Ob Baumann über den Sommer hinaus einen Vertrag in Sandhausen hat, ist die Frage. Bei seiner Verpflichtung letzten Sommer hatten die Kurpfälzer keine Angaben gemacht.

Wie sieht es Baumann selbst? Müssen sich die Torhüter der 3. Liga auch nächstes Spieljahr wieder warm anziehen und kann er sich einen Wechsel näher an die sächsische Heimat vorstellen?

Baumann: "Ich muss mir erstmal Gedanken mit meiner Familie machen, was das Beste für sie und für mich ist und dann wird man sehen, was am Ende dabei herauskommt. Und dann will ich nächstes Jahr wieder zeigen, dass es auch anders geht!"