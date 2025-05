Blamage gegen Sandhausen, aber Vukancic verhandelt wieder mit den Veilchen!

Und da sind wir schon beim Start. Der ging für die Veilchen gründlich in die Hose. Niklas Kreuzer (5.) mit seinem Freistoß an die Latte, setzte das erste Ausrufezeichen. Nur wenige Minuten später war dann Kips geschlagen, als Besar Halimi (11.) völlig frei im Strafraum zum Abschluss kam.

Doch die eigentliche Nachricht des Tages ist eine andere! Niko Vukancic, der seinen Vertrag zunächst nicht verlängern wollte, befindet sich jetzt wieder in Gesprächen mit dem Kumpelverein. Dies bestätigte Pressesprecher Lars Töffling gegenüber TAG24 . Vielleicht wird's also doch noch was mit der Verlängerung ...

Mika Clausen macht noch ein Geheimnis über seine Zukunft beim FCE. © Picture Point/Gabor Krieg

Auf der Gegenseite musste Seitz (12.) eigentlich den postwendenden Ausgleich besorgen, schloss im Eins-gegen-Eins mit Nikolai Rehnen jedoch viel zu schwach und zentral ab.Obwohl Aue in der Folge die Regie übernahm, blieb Sandhausen das gefährlichere Team und hatte die besseren Chancen. Kips (38.) verhinderte gegen Halimi den zweiten Einschlag.

Zur Pause war Mika Clausen, der gegenwärtig an einer Adduktorenverletzung laboriert, zu Gast am Mikrofon von "MagentaSport" und äußerte sich dabei auch zu seiner Zukunft - und ob er diese weiterhin im lila-weißen Jersey sieht.

"Ich kann noch nicht so viel dazu sagen. Ich habe auf jeden Fall noch den Vertrag. Den Rest schauen wir mal. Ich fühle mich extrem wohl, hatte hier eine super erste Saison - meine erste Profistation. Ich möchte nicht sagen: 'Ich bleibe zu 1000 Prozent'. Und am Ende ist es doch nicht so, denn im Fußball geht es schnell", blieb Clausen in seinen Ausführungen vage.

So oder so musste es Aue zumindest gegen Sandhausen erstmal ohne ihn angehen und tat dies nach dem Seitenwechsel mit Erfolg.