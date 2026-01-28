Aue auf Spielersuche: Kommen Wolfram und Schröter von 1860?
Aue - Einen Neuen für die Offensive hat Erzgebirge Aue mit Vincent Ocansey (25), der auf Leihbasis von Arminia Bielefeld kommt, bereits verpflichtet. Wie Sportchef Michael Tarnat (56) bereits zu Monatsbeginn berichtete, ereilen ihn viele Spielerangebote. Wie TAG24 erfuhr, ist Maximilian Wolfram (28) von 1860 München ein potenzieller Wechselkandidat für die Veilchen.
So verlautete es aus gut informierten Kreisen, dass Wolfram, der seit Sommer 2024 bei den Sechzigern unter Vertrag steht, aufgrund des Überangebots im Sturm die Möglichkeit sondiert, anderswo auf mehr Einsatzzeiten zu kommen.
Es heißt, der 28-Jährige soll einem möglichen Wechsel ins Erzgebirge nicht abgeneigt sein. In Aue soll die Personalie auch zur Diskussion vorliegen, was erst recht darauf schließen lässt, dass man den Spieler angeboten bekommen hat oder selbst auf die Liste für mögliche Wintertransfers gesetzt hat.
Tarnat hatte kürzlich gegenüber der TAG24 gesagt: "Wir halten die Augen und Ohren offen. Allerdings muss es finanziell darstellbar sein und derjenige auch ins Mannschaftsgefüge hineinpassen." Ergibt sich nun eventuell eine Win-win-Situation für abstiegsbedrohte Veilchen und den 1860-Spieler?
Wolfram wäre auf jeden Fall einer, der sofort weiterhelfen würde und die 3. Liga (224 Einsätze/68 Scorerpunkte) durch seine Zeit in Jena, Ingolstadt, Zwickau, Verl sowie aktuell bei den Münchner Löwen aus dem Effeff kennt.
Auch Morris Schröter könnte interessant für den FCE werden
Hinzu kommt: Er ist flexibel einsetzbar sowohl als Mittelstürmer, Rechts- und Linksaußen sowie im offensiven Mittelfeld. Auf letzterer Position ergibt sich in Aue gegenwärtig ein kleiner Engpass, nachdem Boris Tashchy (32) die Freigabe zur Vereinssuche erteilt wurde und Julian Günther-Schmidt mit einem Riss des vorderen Außenbandes im rechten Sprunggelenk mehrere Wochen ausfallen wird.
Da Aue auch einen "Hybridspieler" für die Außenbahn sucht, könnte folgende weitere Personalie von 1860 München, die ebenfalls starken Bezug zur Region hat, in den Fokus rücken: Morris Schröter. Der 30-Jährige kommt auf 201 Drittliga- sowie 51 Zweitligaeinsätze.
Er kennt die Region aus seiner Zeit beim FSV Zwickau und Dynamo Dresden, spielte zudem bereits in Magdeburg und Rostock unter Jens Härtel (56).
Was Schröter mit Wolfram außerdem gemein hat: Beide kennen und können sie Abstiegskampf aus ihrer Zeit in Zwickau.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/ Gabor Krieg (2)