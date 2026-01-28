Aue auf Spielersuche: Kommen Wolfram und Schröter von 1860?

Aue - Einen Neuen für die Offensive hat Erzgebirge Aue mit Vincent Ocansey (25), der auf Leihbasis von Arminia Bielefeld kommt, bereits verpflichtet. Wie Sportchef Michael Tarnat (56) bereits zu Monatsbeginn berichtete, ereilen ihn viele Spielerangebote. Wie TAG24 erfuhr, ist Maximilian Wolfram (28) von 1860 München ein potenzieller Wechselkandidat für die Veilchen.

Maximilian Wolfram (28, l.) könnte bald bei den Veilchen spielen. © Picture Point/ Gabor Krieg

So verlautete es aus gut informierten Kreisen, dass Wolfram, der seit Sommer 2024 bei den Sechzigern unter Vertrag steht, aufgrund des Überangebots im Sturm die Möglichkeit sondiert, anderswo auf mehr Einsatzzeiten zu kommen.

Es heißt, der 28-Jährige soll einem möglichen Wechsel ins Erzgebirge nicht abgeneigt sein. In Aue soll die Personalie auch zur Diskussion vorliegen, was erst recht darauf schließen lässt, dass man den Spieler angeboten bekommen hat oder selbst auf die Liste für mögliche Wintertransfers gesetzt hat.

Tarnat hatte kürzlich gegenüber der TAG24 gesagt: "Wir halten die Augen und Ohren offen. Allerdings muss es finanziell darstellbar sein und derjenige auch ins Mannschaftsgefüge hineinpassen." Ergibt sich nun eventuell eine Win-win-Situation für abstiegsbedrohte Veilchen und den 1860-Spieler?

Wolfram wäre auf jeden Fall einer, der sofort weiterhelfen würde und die 3. Liga (224 Einsätze/68 Scorerpunkte) durch seine Zeit in Jena, Ingolstadt, Zwickau, Verl sowie aktuell bei den Münchner Löwen aus dem Effeff kennt.