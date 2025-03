Aue bastelt am Zukunftsteam - Heidrich: "Haken an Klassenerhalt machen und weiter planen"

Marvin Stefaniak (30) besitzt ebenfalls eine solche Klausel, wie Heidrich vor wenigen Wochen bestätigte: "Wir wissen, was wir an ihm haben und er kennt unsere Wertschätzung."

Aues Mirnes Pepic (29, l., gegen den Chemnitzer Dejan Bozic, 32) überlegt noch, ob er beim FCE bleibt oder nicht. © imago/Fotostand

Planungssicherheit ist auch, was man bei Mirnes Pepic (29) haben will. In der Anfangsphase der Liveübertragung zum Sachsenpokal gegen den Chemnitzer FC kam beim "MDR" das Gerücht auf, dass sich bei Pepic und Aue die Wege im Sommer trennen.

Pepic hatte Ende Februar gegenüber TAG24 gesagt, er wisse, was er an Aue habe. "Aber ich habe zu meinem Berater gesagt, dass ich erstmal nichts hören möchte, um mich voll auf die Saison zu konzentrieren. Erstmal soll Ruhe in den Verein einkehren und dann schauen wir weiter", so der 29-Jährige damals.

Auf das MDR-Gerücht angesprochen, entgegnete "Peppo": "Dazu möchte ich mich nicht äußern! Schauen wir, was die nächsten Tage und Wochen bringen. Ich bin noch tiefenentspannt. Wir müssen reden und dann gucken wir einfach mal."

Was Redebedarf anbelangt, ist Heidrich mit der erste Ansprechpartner. Man befinde sich bereits in ersten Gesprächen. Zuerst müsse Pepic für sich aber Klarheit schaffen, heißt es seitens Aue.