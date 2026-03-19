Aue-Coach Dabrowski: "Ich werde die Zuversicht nie verlieren!"

Aue - "Immer wiederkehrende gleiche Muster, die zu erkennen sind", sprach Christoph Dabrowski (47) auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Mannheim-Auswärtsspiel das große Problem des FC Erzgebirge an. Nur zum Debüt gegen Saarbrücken gelang es seiner Mannschaft, ohne Gegentor zu bleiben. Die restlichen sechs Partien unter Dabrowskis Regie klingelte es immer mindestens zweimal.

Aue-Coach Christoph Dabrowski (47) will trotz der schlechten Vorzeichen die Hoffnung nicht verlieren. © picture point/Sven Sonntag

Die Regelmäßigkeit, mit der die Veilchen defensiv versagen, ist langsam aber sicher ein klares Indiz dafür, dass es qualitativ nicht langt - oder?

"Wir sprechen von individuellen Fehlern, die zumeist nicht taktischer Natur sind", sind Dabrowski beinahe die Hände gebunden: "Wir versuchen das immer wieder anzuschauen und im Training zu thematisieren, aber am Ende hat jeder Einzelne die Verantwortung, in den Situationen die Klarheit zu behalten."

Was mittlerweile 29 Spieltage lang unter Dabrowskis Vorgänger Jens Härtel (56) und jetzt ihm selbst nicht funktioniert hat, muss in den kommenden neun Punktspielen bis Saisonende gelingen. Auch wenn den Außenstehenden langsam die Fantasie dafür fehlt, wie hier nochmal eine Kehrtwende gelingen soll.

"Ich kann die Frage aus ihrer Perspektive verstehen", antwortete Dabrowski, als TAG24 nachhakte: "Ich werde die Zuversicht nie verlieren und den Glauben behalten, dass wir die Fehlerquote so gering halten, um auch ein Spiel zu gewinnen."