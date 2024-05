Aue-Coach Dotchev nach Sieg gegen Bielefeld glücklich: "Haben 100 Prozent Gas gegeben!"

Aue - Was wurde Coach Pavel Dotchev (58) in den vergangenen Wochen teils müde belächelt, wenn er sich hinstellte und sagte, er glaube immer noch an die Chance auf den Aufstieg oder - wie vor diesem Wochenende - zumindest an Platz vier. Und der FC Erzgebirge Aue ist nach dem 1:0 (0:0) über Arminia Bielefeld tatsächlich noch mitten im Rennen um die direkte DFB-Pokal-Qualifikation. Möglich machen's auch die Patzer der Konkurrenz.