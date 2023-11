Aue-Coach Dotchev: "Wir haben viele Punkte liegen lassen"

Aue - Da war sie wieder, die alte Fußballweisheit. "Wenn du kein Tor machst, kannst du nicht gewinnen", erkannte Sportchef Matthias Heidrich (45) nach dem torlosen Remis des FC Erzgebirge bei der SpVgg Unterhaching an - einer Nullnummer mit viel Unterhaltungswert.

Marvin Stefaniak (28) hatte die beste Chance, er traf nur den Pfosten. © picture point/Sven Sonntag

"In Summe war es ein hart umkämpftes Spiel, wo wir es verdient gehabt hätten, das Ding zu ziehen und die drei Punkte mitzunehmen. Bitter, dass es nur ein Punkt ist, aber lieber einer, als gar keiner", bilanzierte Marvin Stefaniak (28).

Er ist es gewesen, der in der ersten Halbzeit zwei richtig gute Abschlüsse (20./26.) hatte, dabei zuerst am gut aufgelegten Hachinger Keeper René Vollath (33) und das andere Mal am rechten Innenpfosten scheiterte.

"Bei so viel anderen geht er hinten rein oder vom Innenpfosten rein. Bei mir geht er halt nur wieder an den Pfosten und springt raus", meinte Stefaniak mit leichtem Galgenhumor zu seinem Alu-Pech.

Auch die zuvor von Vollath vereitelte Chance nahm er mit einem leichten Augenzwinkern zur Kenntnis. Stefaniak: "Bei mir haben die Torhüter immer Weltform, will er immer nicht rein."