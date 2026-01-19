Aue-Fans vor Hansa-Spiel bedroht: Polizei fahndet nach vier Tatverdächtigen

Aue/Schwaan - Vor dem Auswärtsspiel bei Hansa Rostock am vergangenen Samstag (1:2) haben einige Aue -Fans ungebetenen Besuch erhalten.

Aue-Fans wurden vor dem Ostderby gegen Hansa Rostock am Samstag von unbekannten Personen bedroht. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Wie die Anhänger anschließend in den sozialen Medien berichteten, habe sie eine handvoll Personen am Spieltag in ihrer Pension in Schwaan bei Rostock aufgefordert, im Hinterhof innerhalb von zwei Minuten ihre Fahne und die gesamten Fanutensilien wie Schals und Pullover auszuhändigen.

Andernfalls würden "30 bis 40 Leute die Sachen sich sowieso holen".

In dem Post von "Wismutadler - Treu der BSG" heißt es weiterhin, dass man versuchte, vom Balkon aus mit den Anführern zu reden.

"Hatte keinen Sinn. Kinder und Frauen wären ihnen egal! In dem Moment als die Meute heran gerufen wurde, verschanzten wir uns und riefen die Polizei", schreiben die Aue-Fans.