Aue-Keeper Männel nach Sieg gegen polnischen Erstligisten: "Es hat richtig Spaß gemacht!"

Aues Boris Tashchy (29, l.) kommt gegen Lukas Berger zum Kopfball. Das Leder ging aber über das Tor. © picture point/Sven Sonntag

"Es hat richtig Spaß gemacht! Das hat man uns auch angesehen, wenngleich es richtig anstrengend gewesen ist", sagte ein schweißgebadeter Martin Männel (35). Dass er bei 35 Grad und prasselnder Sonne mit seiner schwarzen Torwartkleidung früher oder später ins Schwitzen kommt, logisch.

Nur war es bereits in der zweiten Minute im Eins gegen Eins mit Patryk Szwedzik (2.) so weit. Sekunden später traf Marcel Zylla (2.) die Latte.



Während Aue mittendrin in der Vorbereitung steckt, startet Wroclaw bereits am 24. Juli gegen Kielce in die Liga. Männel: "Man hat vom ersten Moment an einen Gegner gesehen, der Qualität mitbringt und, was die Abläufe angeht, gefestigt aussah. Ist von den zwei richtig guten Möglichkeiten eine drin, hätte gleich wieder das Kopfkino der letzten Saison beginnen können."

Aue benötigte etwas Zeit, sich dem Druck zu entziehen. "Man hat gesehen, wie wichtig es gerade im Zentrum ist, Anspielstationen zu finden und sich in den Räumen anzubieten. Dadurch hat Breslau sein frühes Pressing eingestellt und wir sind mehr und mehr ins Spielen gekommen", erklärt Männel.