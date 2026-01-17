Aue legt wieder los: "Die ersten drei Spiele werden Schlüsselspiele sein"

Aue - 2025 ist abgehakt. Erzgebirge Aue hat vor und während der Winterpause Entscheidungen von Tragweite getroffen, mit denen der nachhaltige Erfolg ins Lößnitztal zurückkehren soll. Mit der Partie bei Hansa Rostock startet für die Veilchen das neue Fußballjahr - und das soll erheblich besser als sein Vorgänger werden.

FCE-Coach Jens Härtel (56) will und muss bei seiner nächsten Rückkehr an die alte Wirkungsstätte etwas Zählbares mit zurück ins Erzgebirge bringen. © picture point/Sven Sonntag

Die neue Klubführung hat dem Cheftrainer den Rücken gestärkt und einen neuen Sportchef sowie Co-Trainer installiert. Veilchen-Coach Jens Härtel (56) merkt man die Veränderungen an. Er wirkt gelöster und lockerer, wie vor der Samstagspartie an der Küste einmal mehr zu spüren war.

Die Klubbosse erhoffen sich, dass von ihren Personalentscheidungen darüber hinaus weitere Signale ausgehen - an die Mannschaft, in den Verein hinein sowie in dessen Umfeld.

"Ich denke, dass das, was für eine gewisse Unruhe in der Kabine, neben dem Platz und in den Gremien gesorgt hat, ein Stück weit beruhigt wurde und man sich auf das Wesentliche konzentriert", betonte Präsident Thomas Schlesinger (53) vor dem Rückrundenauftakt gegenüber TAG24.

Fakt ist, dass jede Entscheidung, die getroffen wurde, mit dem sportlichen Erfolg steht und fällt. Das wissen Schlesinger, seine Gremienkollegen und nicht zuletzt Coach Härtel. Der erfahrene Fußballlehrer muss liefern und sich der Punkteschnitt im Vergleich zum Kalenderjahr 2025 (1,13 Zähler pro Spiel) merklich verbessern.

"Die ersten drei Spiele werden Schlüsselspiele sein", meint Schlesinger mit Blick auf das Startprogramm bei Aufstiegsaspirant Rostock und vielmehr noch die folgenden direkten Kellerduelle gegen Ulm (H) und Havelse (A).