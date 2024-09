Aue-Mittelfeldmotor Pepic fordert in Köln einen Auswärtssieg: "Gewinnen ist eine geile Sache!"

Aue - Mirnes Pepic (28) vom FC Erzgebirge Aue ist einer, der nie großartig herumdruckst, sondern immer ein klares Statement parat hat. So auch unter der Englischen Woche, als er nach dem 2:1 gegen Wiesbaden vor die Mikrofone trat: "Wir fahren nicht zum Sightseeing nach Köln, sondern wollen da gewinnen. Gewinnen ist eine geile Sache. Man kriegt noch mehr Punkte, mehr Geld. Deswegen lohnt es sich auch, zu gewinnen."

Der etwas andere Jubel: Mirnes Pepic (28) nach seinem Tor zum 1:0 im Sachsenderby gegen Dynamo. Am morgigen Samstag geht es nach Köln. Gibt es dort den nächsten Jubel? © picture point/Sven Sonntag

Diese offene, ehrliche Art ist sympathisch. Letzte Saison wagte er sich mit Martin Männel (36) zuerst aus der Deckung, sprach davon, aufsteigen bzw. in die Relegation kommen zu wollen.

Pepic redet nicht um den heißen Brei herum, sondern sagt, was Sache ist. Wer oben dran bleiben und Punktprämien einstreichen will, muss am morgigen Samstag bei der Viktoria etwas mitnehmen.



Pepic fordert, insbesondere in der zweiten Halbzeit noch klarer aufzutreten. Gegen Wiesbaden habe man von der Chancenverwertung im ersten Durchgang profitiert, sei danach aber wieder zu sehr in alte Muster verfallen.

"Wenn wir die zwei Tore vor der Pause nicht machen, wird es wieder eklig. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass wir uns dann in der zweiten Halbzeit immer so schwertun. Das müssen wir dringend abstellen, denn es killt uns sonst!", sagt Aues Mittelfeldmotor: "Wir müssen einfach den Stiefel aus der ersten Halbzeit weiter herunterspielen."