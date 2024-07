Aue siegt im "Europapokal"! Glenavon-Angreifer McDaid: "Das war wirklich faszinierend"

Aue - "Das war wirklich faszinierend! Da, wo wir herkommen, gibt's so etwas nicht, dass man von Bikern zum Stadion eskortiert wird. Auch die Atmosphäre hier im Rund war eine andere Erfahrung, diese Lautstärke", zeigte sich Glenavons Angreifer David McDaid (33) am Sonnabend sichtlich beeindruckt.

"Das Ergebnis - und das hatten wir im Vorfeld schon so für uns gesagt - ist zweitrangig. Wichtiger war es, ein emotionales Highlight zu setzen", unterstrich Sportchef Matthias Heidrich (46), der am Sonntag mit den Gästen nochmal in den Schacht einfuhr, hinterher.

Das "Nachholspiel" im Europapokal der Landesmeister zwischen dem FC Erzgebirge und dem Glenavon FC ging vor 4842 Zuschauern mit 5:0 (2:0) klar an Aue, aber es hatten alle was davon.

Der Union-Jack im Erzgebirgsstadion - ein ungewohntes, aber schönes Bild. © picture point/Sven Sonntag

Der Rahmen war gesetzt, und als zum Einlauf beider Teams vor dem obligatorischen Steigerlied die Champions League-Hymne ertönte, lief einem schon eine angenehme Gänsehaut über den Rücken.

"Ich habe schon einige Partien im Ausland bestritten, auch vor vielen Zuschauern, mehr als heute da waren, aber noch kein einziges Freundschaftsspiel vor 5000 Zuschauern. Das ist schon eine hervorragende Erfahrung!", sagt McDaid.

In Gespräch sieht man, wie seine Augen leuchten. Der 33-jährige Angreifer ist einer der Erfahrensten im Kader der Nordiren, erzielte in 310 Erstligapartien in Irland sowie Nordirland 99 Tore und bringt es auch auf elf Einsätze (vier Tore) in der Quali für Champions- und Europa League.

"Es war eine harte Aufgabe für uns, wir wussten, wie gut die 3. Liga ist und Aue hat das Spiel gerade in der ersten Halbzeit sehr schnell gemacht", resümiert McDaid.

Das war auch das Kalkül, sofort Druck zu machen, wie FCE-Kapitän Martin Männel hinterher bestätigte: "Die Stärke des Gegners war für uns eine Unbekannte, weshalb es wichtig war, in jede Situation so hineinzugehen wie in einem Ligaspiel. Wir haben die Räume gesehen, belaufen und bespielt. So knackt man jeden Gegner, wenn man es gut macht."

Dazu habe die Kulisse ein Übriges getan. Männel: "Ich kann mich an keine reine Saisoneröffnung vor so vielen Zuschauern erinnern. Natürlich war es dann auch der Anspruch, eine gute Leistung abzuliefern."