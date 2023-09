Aue-Spieler Bär zum möglichen 1:1: "Diese Aktion nervt mich brutal!"

Aue - Er hat seinen Rhythmus gefunden, erzielte im dritten Spiel in Folge ein Tor. In München und gegen Halle reichten die Buden zum Sieg, beim Sachsenderby in Dresden war es in der Nachspielzeit nur der Anschluss zum 1:2. Auch, weil Marcel Bär (31) nach 13 Minuten einen Riesen ausließ. "Die Aktion nervt mich brutal. Da kann ich mich nur bei der Mannschaft entschuldigen", war er ehrlich.