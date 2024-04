Aues Stefaniak nach Siegtor: "Hatte ein bisschen Glück"

Da schlug es hinter SCF-Keeper Niklas Sauter (21) ein. Marvin Stefaniak (29, nicht im Bild) hatte abgezogen, ein Freiburger abgefälscht. Es war der Sieg für Aue. © imago/Kruczynski

"Nicht schon wieder", dachte sich Stefaniak vom FC Erzgebirge Aue, als die Freiburger in Unterzahl neun Minuten vor dem Ende zum 1:1 ausglichen. Ryan Johansson brachte einen Freistoß in den Auer Strafraum, der eingewechselte Johan Manzambi köpfte ein.

Darf so natürlich nie passieren. Ist es aber. Und damit ging das Gedanken-Karussell bei den Auern los. 16 Punkte hatten sie bis dato nach einer Führung verspielt, diesmal wäre es sogar in Überzahl passiert.

"Wir hatten das Glück auf unserer Seite, was uns auch manchmal zusteht", so ein grinsender und vor allem erleichterter Stefaniak.



Nach einem Zuspiel von Boris Tashchy schlenzte er die Kugel aufs Tor. Der Ball wurde abgefälscht und landete mittig im Kasten.

"In der Vorwoche in Ulm hatte ich die Scheiße am Fuß, diesmal hatte ich ein bisschen Glück", erinnerte sich der 29-Jährige an sein Brett beim SSV, als er aus drei Metern das leere Tor nicht traf. Diesmal waren es 20 und die Kugel passte.