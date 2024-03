Aue-Spieler Stefaniak: "Schmerzhaft, dass wir nicht weiter oben anklopfen können"

Aue - "Dresden hat verloren, Regensburg verloren. Nimmst du einen Punkt mit, machst du Boden gut. Umso schmerzhafter ist diese Niederlage", sagte ein sichtlich enttäuschter Marvin Stefaniak (29), als er sich nach dem 2:3 (1:2) gegen Preußen Münster in der Mixed-Zone die Ergebnisse in den Parallelspielen vor Augen führte. Der FC Erzgebirge Aue verpasste leichtfertig die Gelegenheit, Druck auf die Spitze auszuüben.

FCE-Keeper Martin Männel (35) kassiert nach einem Abwehrschnitzer von Anthony Barylla (26, l.) das 0:1 durch Malik Batmaz (23, M.). © Picture Point/Roger Petzsche

Leichtfertig, weil man alle Gegentore quasi selbst auflegte. "Über das erste Gegentor brauchen wir nicht lange reden. Das war ein individueller Fehler, aber da will ich ihm überhaupt keinen Vorwurf machen, denn wir sind eine Mannschaft, die Fußball spielen will, und da kann so etwas passieren", sagte Stefaniak über den Blackout von Anthony Barylla (26), der im Spielaufbau Marc Lorenz (35) den Ball in den Fuß gespielt hatte.

Malik Batmaz (23) sorgte in der Folge für die Gästeführung, die Joel Grodowski (26) nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Erik Majetschak (24) wiederherstellte.



"Ein langer Ball, wir verspekulieren uns und dann wird's gefährlich. Wir beweisen aber Moral und glauben an uns", resümierte Stefaniak.

Aue, das sich im ersten Durchgang vom aggressiven Pressing beeindrucken ließ, drängte nach dem Seitenwechsel auf den Ausgleich, der sich nach einem indirekten Freistoß von Stefaniak einstellte.