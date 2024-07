Aue-Sportchef nach 1:3-Pleite gegen Jena sauer: "Zu emotionslos und ohne nochmal Willen zu zeigen!"

Kritischer Blick: Aues Sportchef Matthias Heidrich (46) war nach der Pleite gegen Jena angefressen. © picture point/Sven Sonntag

"Wir haben es nicht geschafft, in irgendeiner Form eine Reaktion zu zeigen. Der einzige, der das Spiel verbal mit gesteuert hat, war Marvin Stefaniak. Ich denke da nur an eine Szene in der Schlussphase, als er hinters Tor rennt, um den Ball zu holen und das Spiel schnell zu machen. Das hat kein anderer getan. Obwohl das zwar nur eine Kleinigkeit ist, zeigt das mir, wer wie dabei ist, man Sachen verändern oder Einfluss auf einen schlechten Start nehmen will", kritisiert Heidrich, dass sich zu viele dem Schicksal einfach fügten, statt sich aktiv dagegen zur Wehr zu setzen.

"Ich hatte den Eindruck, dass viele einfach das Ganze hinnahmen. Ricky Bornschein würde ich da vielleicht auch noch herausnehmen, aber bei allen anderen war das zu emotionslos und ohne nochmal den Willen zu zeigen, anzupacken", legt Heidrich nach.

Die Sommerpause ist die Gelegenheit, sich für die Startelf aufzudrängen, in der nach den Abgängen von Marco Schikora und Tim Danhof zwei Plätze frei geworden sind, aber auch auf anderen Positionen der Konkurrenzkampf entfacht werden sollte.

"Jeder hat den Anspruch, spielen zu wollen. Dann soll er so eine Möglichkeit auch nutzen! Jena hat eine gute Mannschaft. Aber vieles heute hatte einfach damit zu tun, dass wir nicht gut waren", sagt Heidrich.