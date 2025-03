Aue verlängert Vertrag mit schwer verletztem Stürmer Bär

Aue-Stürmer Marcel Bär (32) hatte sich am Mittwochabend beim Spiel in Rostock einen Achillessehnenriss zugezogen. © picture point/Sven Sonntag

"Marcel hat die schriftlich vereinbarte Anzahl an Pflichtspielen erreicht, so dass sich sein Arbeitspapier beim FC Erzgebirge Aue automatisch um ein Jahr verlängert hat. Das gibt ihm die nötige Rückendeckung und Sicherheit, ab Sommer 2025 nicht vor einer ungewissen Zukunft mitten in der Verletzung zu stehen", erklärt Sportchef Matthias Heidrich.

"Wir als Verein unterstützen ihn bestmöglich auf dem Weg zum Comeback und geben ihm natürlich die nötige Zeit zur vollständigen Genesung", heißt es weiter.

