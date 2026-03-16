Aue-Vorstand nimmt sich meuternde Aufsichtsräte zur Brust

Aue-Bad Schlema - Erzgebirge Aue sieht angesichts neun Punkten Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze den Tatsachen ins Auge und rüstet sich für den immer wahrscheinlicher werdenden Gang in die Regionalliga.

Aue-Präsident Thomas Schlesinger (53). © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Einmal mehr mussten sich die Veilchen eingestehen, dass mit der Vielzahl an Gegentoren in dieser Liga kaum ein Spiel zu gewinnen ist", sieht der Verein im 2:4 in Essen eher eine schmerzhafte Bestätigung als neue Erkenntnis.

"Auch wenn sich das Team nicht aufgibt und beim Tabellendritten erneut Moral bewies, sinken die Chancen auf den Klassenerhalt wöchentlich", heißt es.

Der Vorstand hat bereits in der vergangenen Woche den Mitarbeitern der Geschäftsstelle, des Nachwuchsleistungszentrums, des Internats und der Stadionbrigade Rede und Antwort gestanden und die Auswirkungen eines Abstiegs auf die Saison 2026/27 erklärt.

Die Kernbotschaft: aufgebaute Strukturen und die professionelle Infrastruktur sollen trotz notwendiger Einschränkungen und Einsparmaßnahmen weitgehend erhalten bleiben.

Ziel ist, einen Etat nahe an zehn Millionen Euro auf die Beine zu stellen und den Wiederaufstieg in Angriff zu nehmen.