Auer Fazit der Vorbereitung: Zu viele interne Störgeräusche

Niko Vukancic (22, M.) brach sich im Februar dieses Jahres das linke Schlüsselbein, fiel lange aus. Nun hat es ihn wieder erwischt. Er wurde am gestrigen Montag am Knie operiert und muss erneut wochenlang pausieren - ein schwerer Verlust für Aue. © IMAGO/Köhn

Ein weiterer Faktor, der die Vorbereitung überschattete, ist die Verletzung des Stamminnenverteidigers Niko Vukancic (22), der wochenlang ausfällt.

Der Linksfuß war vergangenes Jahr eine Bank. Zugleich sahen die Verantwortlichen, dass hinter ihm eine Alternative fehlt, weshalb man im Sommer Tim Hoffmann (19) von Hertha BSC auslieh. Nun klafft vorübergehend erneut eine Lücke.

Selbiges gilt für das defensive Mittelfeld, wo Neuzugang Can Özkan (24) als ein Kandidat für die Nachfolge von Marco Schikora (29, gewechselt nach Sandhausen) galt. Nachdem der Neuzugang von Arminia Bielefeld große Teile der Vorbereitung verpasst hatte, ist ein Einsatz zum ersten Spieltag äußerst fraglich.

Last, but not least, sind die Galligkeit und das Selbstbewusstsein ein Thema. Coach Dotchev sprach davon, dass die Neuzugänge mit wenigen Ausnahmen noch zu schüchtern und vorsichtig seien. Sportchef Matthias Heidrich (46) bemängelte nach der Jena-Niederlage die Körpersprache.