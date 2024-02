Aues süße Rache an Dynamo: "Bewusst darauf gesetzt, nicht zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen"

Er weiß genau, wie groß sein Tor ist: Martin Männel (35) lässt den Ball von Ahmet Arslan am Dreiangel vorbeistreichen. © IMAGO/Frank Kruczynski

Die Veilchen konnten sich selbst beweisen, dass sie in dieser 3. Liga jeden schlagen können und bestätigten ihre starke Rückrundenform. TAG24 sprach hinterher mit Kapitän Martin Männel (35), der sich mit seinen Paraden einmal mehr als sicherer Rückhalt auszeichnete.

TAG24: Glückwunsch zum vierten Sieg im neuen Jahr! Aue ist mit 13 Zählern gut gestartet, besser als das Top-Duo Dynamo (6 Pkt.) und Regensburg (7). Worauf führen Sie die starke Frühform zurück?

Männel: In der Hinrunde sind wir bereits ganz stabil gewesen, was die Defensive anbelangte. Dennoch ließen wir Punkte liegen, weil wir die Rückwärtsbewegungen nicht konsequent genug ausgeführt, Situationen unterschätzt haben und nach Auswechslungen nicht mehr so die Kompaktheit dagewesen ist. Darauf lag ein Augenmerk in der Winterpause und vor dem ersten Spiel gegen Essen. Über die Zeit haben sich auch die Automatismen entwickelt.

TAG24: Dynamo hatte vor dem Derby in den sozialen Medien die eigenen Spieler gefragt, was Dresden schöner als Aue macht. Eine bessere Steilvorlage konnte es gar nicht geben?!

Männel: Es wurde an uns Spieler herangetragen, und wir haben das registriert. Aber es war ein Derby, da ist man ohnehin bis aufs Äußerste motiviert und da spielt so eine Spitze nur eine untergeordnete Rolle. Wir haben bewusst darauf gesetzt, nicht zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen. Von daher: Ich hätte so eine Aktion nicht gemacht.