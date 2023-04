Aue will bei Ost-Derby gegen Halle "Ausrufezeichen setzen"

Aue - Der FC Erzgebirge Aue und die Derbys ... So richtig gefunkt hat es in dieser Saison noch nicht. Außer beim 2:0 im Rückspiel in Zwickau war es viel Essig. Dabei sind genau diese Begegnungen wie der heutige Ost-Schlager beim Halleschen FC doch das Salz in der Suppe. Danach gieren die Fans.