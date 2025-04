Bleibt Clausen in Aue? "Ich spiele die nächsten fünf Spiele auf jeden Fall noch!"

Aue - Abstiegskampf heißt immer auch Emotion. Sportchef Matthias Heidrich (47) ließ ihnen in den letzten Spielen gleich mehrfach ihren Lauf - und kassierte in Essen wie beim 2:1 (1:1) gegen Borussia Dortmund II. am Sonntag eine gelbe Karte. Genau das will man auch sehen, diese Leidenschaft, dieses Feuer. Aue ist der große Gewinner des Spieltages, weil es die Ausrutscher von Stuttgart II. und Mannheim ausnutzte, um nun sieben Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze zu haben.