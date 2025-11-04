Comeback nach 234 Tagen! Aue-Spieler Bär ist endlich wieder da: "Hat mächtig gekribbelt"

Aue - "Wie wichtig wäre es, schon allein vom Signal, wenn Marcel Bär (33) im Kader ist, unabhängig davon, ob er eine oder zehn Minuten zum Einsatz kommt? Der Gegner beschäftigt sich ja auch damit ...", fragte TAG24 Erzgebirge Aues Cheftrainer Jens Härtel (56) vor Regensburg (4:3) . "Er tut uns gut, schon auf dem Trainingsplatz. Er ist ein erfahrener Spieler, er spricht, und das Gefühl für die Räume und die Positionierung hat er nicht verloren", entgegnete der 56-Jährige.

Marcel Bär (33) freute sich gemeinsam mit den Auer Fans über sein gelungenes Comeback. © picture point/Sven Sonntag

Und er sollte vollauf recht behalten. Bär ging sofort in die gefährlichen Räume, zog die Verteidiger auf sich und schuf dadurch Platz für den Nebenmann, sodass zum Beispiel durch seinen leichten Schwenk nach links überhaupt die Bahn für Erik Weinhauer (24) zum 4:3 frei wurde.

Aber nicht nur das. Man merkte vorab schon, was für ein Ruck durchs Stadion ging. Stadionsprecher Mario Dörfler intonierte beim Verlesen des Spieltagsaufgebots ein dreifaches "Marcel", woraufhin ihm ein frenetisches "Bär" entgegengerufen wurde.

"Es war etwas sehr Besonderes und hat mächtig gekribbelt. Natürlich habe ich mich extrem auf diesen Moment gefreut und darauf hingefiebert. Schon als ich vom Aufwärmen zur Bank lief, sind viele Fans aufgestanden. Ich wollte der Mannschaft helfen in diesem noch dazu extrem wichtigen Spiel", sagte "Cello" hinterher.

Einfach Gänsehaut pur, bei der Leidensgeschichte des 33-Jährigen, der seit Mitte März, seit exakt 234 Tagen mit Achillessehnenriss ausgefallen war. Die Verletzung, sie war nicht nur für ihn schmerzhaft, sondern für den ganzen FCE.

Es ist eben ein Unterschied, ob er vorne drin steht oder nicht. Das hat der Sonnabend gezeigt. Da brannte es wie gesagt sofort im und am Strafraum. Doch auch Ricky Bornschein (26), Boris Tashchy (32), Jonah Fabisch (24) und Weinhauer hatten ihren "Impact", wie es Härtel nannte.