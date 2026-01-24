"Darfst Ulm nicht so einladen!": Dotchevs Sieg erhöht Druck auf seinen Aue-Nachfolger Härtel

Aue-Trainer Jens Härtel (56) dagegen steht massiv unter Erfolgsdruck, sonst gehen ihm die Argumente aus, wieso Aue die Trendwende doch noch hinbekommt.

Von Michael Thiele

Aue - Pavel Dotchev (60) lieferte am Sonnabend Argumente, wieso unter ihm als Trainer der Klassenerhalt für den SSV Ulm möglich sein kann. Jens Härtel (56) dagegen steht nach dem indiskutablen 0:3 (0:0) jetzt am Freitag auswärts gegen Havelse massiv unter Erfolgsdruck, sonst gehen ihm irgendwann die Argumente aus, wieso Erzgebirge Aue die Trendwende doch noch hinbekommt.

Enttäuschung bei Aue nach dem Spiel. Jamilu Collins (31,l.) mit Aue-Trainer Jens Härtel (56). © picture point/Sven Sonntag "Wir sind in der zweiten Halbzeit ein Stück weit auseinander gefallen. Das darf uns nicht passieren. Da musst du strukturiert weiterspielen und darfst Ulm nicht so einladen!", verriet Torjäger Marcel Bär (33), was nach dem deprimierenden Auftritt im Spielerkreis mit Cheftrainer Härtel besprochen wurde. Dabei war Aue in der ersten halben Stunde gegen einen sichtlich verunsicherten Vorletzten gut in der Partie und musste zwingend die Führung herbeiführen. Erneut wurden beste Chancen, wie die von Mika Clausen (23), liegengelassen. Dazu kam: Drei aus der Ulmer Viererkette sahen vor dem Seitenwechsel Gelb. Da fehlte dann der weitere Druck, um in einem intensiv geführten Spiel auf schwierigem Geläuf eine mögliche Ampelkarte beim Gegner zu provozieren. FC Erzgebirge Aue Lord-Patzer, Pepic-Traumtor und Malone-Rot: Dotchevs Ulm schießt Aue ab "Wir hatten nicht so guten Zugriff beim Anlaufen, hatten lange Laufwege, waren immer einen Tick zu spät und hatten keinen Zugriff, sodass uns Aue in der ersten Halbzeit das Spiel schwer gemacht hat", blickte Dotchev zurück. Aber Aue schlug daraus eben kein Kapital. "Fußball ist Ergebnissport. Wir hätten durch unsere Torchancen mit 2:0 in die Halbzeit gehen können", verdeutlichte Bär.

