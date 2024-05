DFB-Pokal sicher- und Majetschak bleibt bei Aue!

Aue - In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Das galt am letzten Spieltag für den FC Erzgebirge und Dynamo Dresden. Die sind sich in den Fanlagern eigentlich spinnefeind. Doch als Aues Stadionsprecher Mario Dörfler nach dem Heimsieg über Waldhof Mannheim (2:0) durchsagte, dass Schwarz-Gelb parallel 4:0 gegen Duisburg gewonnen hatte, brandete in der Kurve Jubel auf. Der FCE spielt nächstes Jahr im DFB-Pokal.