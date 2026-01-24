Die Spatzen fliegen mit Ex-Veilchen ein! Pepic kommt mit "breiter Brust"

Aue - Vor etwas mehr als einem Jahr übernahm Jens Härtel (56) Erzgebirge Aue , nachdem sein Vorgänger Pavel Dotchev (60) im Dezember 2024 freigestellt worden war. Samstagnachmittag betreten beide die Bühne des Erzgebirgsstadions erstmals gemeinsam.

Im Vorjahr war er noch ein Veilchen, jetzt versucht Mirnes Pepic (30, l.), bei den Ulmer Spatzen die Fäden ziehen. © IMAGO/Funke Foto Services

Härtel läuft vom Mundloch aus die Mittellinie entlang leicht nach links zur Seitenlinie, Dotchev, mittlerweile Coach des SSV Ulm, leicht nach rechts zur Gästebank. Für beide ist es ein Spiel, das für den weiteren Saisonverlauf wegweisend ist.

Gewinnt Aue, setzt man sich erheblich vom direkten Konkurrenten ab. Ulm müsste dann im weiteren Saisonverlauf drei Siege aufholen, um überhaupt erst mal wieder gleichzuziehen.

Setzt sich Dotchev mit seiner neuen Truppe um die Ex-Veilchen Mirnes Pepic (30) und Niko Vukancic (23) durch, weht im Lößnitztal wieder eine steifere Brise, denn dann trennen beide Klubs nur noch drei Zähler, die sich binnen eines Spieltags aufholen lassen.

"Wir fahren da mit breiter Brust rüber, wollen alles rausholen und hoffentlich mit drei Punkten nach Hause fahren", sagte Pepic, der bei den Ulmer Spatzen nun schon das fünfte Mal mit Dotchev die gleiche Station teilt, dem MDR.