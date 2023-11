Dieses Aue-Duo soll jetzt torgefährlicher werden

Die Atmosphäre vor dem Heimspiel am Samstag gegen Borussia Dortmund II. ist locker, gelöst. Aue befindet sich auf Augenhöhe mit dem vorderen Tabellendrittel und hat eine gute Ausgangslage, die man bis zur Winterpause noch verbessern will.

Verstehen sich inzwischen blind auf dem Spielfeld: Marco Schikora (29, l.) und Mirnes Pepic (27). Beide sind gesetzt. © picture point/Sven Sonntag

Wie gut Aue dann im Januar aus den Puschen kommen kann, ist hinlänglich bekannt und bewies die Dotchev-Elf in der Vorsaison. Damals ging man allerdings mit der Hypothek einer schlechten Hinrunde ins zweite Halbjahr.

Dass sich die Tabellensituation binnen eines Kalenderjahres derart gewandelt hat, schreibt Schikora dem neuen Teamspirit zu, aber nicht nur dem.

"Der erste Aspekt, was sich seit vor einem Jahr gewandelt hat, ist der Trainer. Ich glaube, wir sind eine viel homogenere Mannschaft. Wir haben Bock aufeinander, was man in jeder Trainingseinheit und in den Pausen merkt. Da hängt nicht jeder am Handy, sondern es wird etwas zusammen unternommen. Man fühlt sich einfach wohler, hierherzukommen", betont Schikora.

Er selbst erhielt mit Pepic im Sommer einen Nebenmann, mit dem er sich blind zu verstehen scheint und blendend ergänzt. Schikora: "Ich bin froh, dass Mirnes wieder zu seinem Mentor (Pavel Dotchev/Anm.d. Red.) zurück ist. Mir verleiht er die Ruhe, die vielleicht das ein oder andere Mal etwas gefehlt hat. Er ist der offensivere Part beim Spiel mit dem Ball, während ich tiefer stehe. Wenn wir mal tauschen, ist sich auch keiner zu schade, die Rolle zu tauschen."