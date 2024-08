Erfolg durch gute Stimmung: Dotchev sieht seine Truppe in Aachen aber nicht als Favoriten

Aue - "Du kannst erfolgreich sein, wenn du gute Stimmung in der Kabine und im Umfeld hast. Das ist jetzt der Fall!", sieht FCE-Coach Pavel Dotchev (58) seine Mannschaft in guter Verfassung. Vielleicht schwebt man nicht gleich auf der lila-weißen Wolke, hat aber in den letzten Wochen gehörig Selbstvertrauen getankt. Und das beflügelt.