Aue beantragt Zweitliga-Lizenz! Sportchef Heidrich: "Feuer frei!"

Aue - "Ein Sieg wäre ein riesiger Schritt für uns in die richtige Richtung", sagt Veilchen-Coach Pavel Dotchev (58) vor dem Heimspiel am morgigen Samstag gegen Preußen Münster. Der Aufsteiger ist in der Rückrunde noch ungeschlagen und hat sich dadurch in den Kreis der Aufstiegsanwärter gespielt. Genau dort bewegt sich auch der FC Erzgebirge Aue, der jetzt die Lizenz für die 2. Bundesliga beantragt hat.