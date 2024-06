FC Erzgebirge Aue: Erst Strafenmeister, jetzt braver Schüler

Mit Ausnahme der Heimpartie gegen Halle gab es in der abgelaufenen Saison keine Probleme. Die Aue-Fans hatten aus der Vorsaison gelernt, als sie noch die Strafenmeister der Liga waren. © picture point/Sven Sonntag

Im Vorjahr war der FCE mit 146.100 Euro an Strafe der Krawallmeister der Liga, in diesem Jahr musste er "nur" 23.100 Euro bezahlen - Rang zwölf.

Das wird vor allem daran liegen, dass der FSV Zwickau die Liga verlassen hatte. Allein die beiden Partien waren im Vorjahr extrem teuer. In dieser Saison fielen 19.500 Euro auf das Heimspiel gegen Halle (3:2): "Beim Heimspiel gegen den Halleschen FC zeigten Auer Anhänger ein Spruchband mit diskriminierendem Inhalt. Zudem riefen einige von ihnen in der 85. Minute einen diskriminierenden Spruch in Richtung der mitgereisten HFC-Fans", hieß es in der Urteilsbegründung des DFB. Insgesamt wurden sechs Vorfälle geahndet.



"Spitzenreiter" in jener Statistik war in dieser Saison Waldhof Mannheim mit 203.610 Euro, gefolgt von Aufsteiger Preußen Münster, der 155.335 Euro bekam.

Dynamo hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert, bekam 2023/2024 Strafen in Höhe von 145.550 Euro aufgebrummt, das sind 340 Euro weniger als im Vorjahr. In der 3. Liga ist das Platz drei.