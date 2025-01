FC Erzgebirge Aue gibt diese beiden jungen Spieler ab

Aue - Der FC Erzgebirge Aue gibt zwei junge Spieler ab. Torhüter Louis Lord (21) wird bis Sommer an die Stuttgarter Kickers verliehen, kehrt danach wieder ins Erzgebirge zurück. Abwehrspieler Franco Schädlich (20) verlässt den Verein komplett und geht zum Regionalligisten FC Eilenburg.

Aue-Spieler Franco Schädlich (20) wechselt zum FC Eilenburg. © picture point/Sven Sonntag

"Wir wünschen den beiden Jungs alles Gute und haben mit der Zustimmung zum Vereinswechsel im aktuellen Transferfenster unseren Spielraum erweitert", erklärt Aue-Sportchef Matthias Heidrich (47).

"Franco Schädlich will in Eilenburg die nächsten Schritte machen", so Heidrich. Der 20-Jährige durchlief die Nachwuchsteams der Porsche-Kumpelschmiede und schaffte es ins Profiteam des FCE. Insgesamt kam er 2023/24 auf vier Einsätze.

In der laufenden Saison verringerten sich allerdings seine Chancen auf Spielzeit. Grund dafür war der große Konkurrenzkampf auf seiner Position.

Daher entschied sich der 20-Jährige nun auch für den FC Eilenburg, wo er sich mehr Spielzeit erhofft.