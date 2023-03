"Flieg nicht so hoch ..." Aues gute Erinnerungen an die Gellertstraße

Nicky Adler (37, 2.v.r.) köpfte eine Flanke von Christian Tiffert (41, r.) kurz vor der Pause zum 2:1 ein. Aue drehte damals ein 0:1 noch in einen Sieg. © Picture Point/Kerstin Kummer

Martin Männel (34) ist immer noch da, Pavel Dotchev (57) wieder und Christian Tiffert (41) ist heute Trainer der Himmelblauen. Der 2:1-Sieg war damals der Grundstein für den Aufstieg. Danach verloren die Veilchen 14 Spiele in Folge nicht. Die Partie ist aber auch aus einem anderen Grund bis heute in Erinnerung geblieben.

"Als wir ins Stadion eingelaufen sind, war da bei den Chemnitzern so eine Choreo", sagte Männel bei der lila-weißen Nacht am Sonnabend in Oelsnitz/Erz. grinsend.

Die CFC-Fans hatten sich etwas ausgedacht, was als Bumerang zurückkam: "Flieg nicht so hoch, mein kleiner Feind", stand auf dem Banner. Ein Auer mit Flügeln flog auf die brennende Sonne zu, die das alte FCK-Logo trug. Der passende Song von Nicole lief als Einlaufmusik.

Verbrannt hatte sich danach nur der CFC. Der ging zwar durch Anton Fink (35) in Führung, doch Max Wegner (33) und Nicky Adler (37, nach Flanke von Tiffert) drehten die Partie mit einem Doppelschlag noch vor der Pause.

Heute trennen beide Teams eine Spielklasse. Der CFC stieg vor drei Jahren aus Liga drei ab, Aue im Vorjahr aus dem Unterhaus. Vom Reiz her hat die Partie aber rein gar nichts verloren.