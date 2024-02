Form, Defensive & Torschützen: Wo hat Aue, wo Dynamo Dresden die Nase vorn?

Aue/Dresden - Die richtigen Derby-Charaktere sterben aus - das sagte Sören Gonther (37), der für den FC Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden spielte, schon vor dem Hinspiel. Zwei nahm er da ausdrücklich heraus: Die beiden Kapitäne, Martin Männel (35) auf Auer und Stefan Kutschke (35) auf Dresdner Seite. Die zwei werden auch am Sonntag das Sachsenduell prägen. Aber wie sieht es eigentlich sonst bei den Teams aus?

Die Jungs vom FC Erzgebirge Aue jubelten zuletzt bei einem Sieg in Halle. © picture point/Sven Sonntag

Aue: Die Veilchen kamen wie im Vorjahr gut aus den Startlöchern und holten in den ersten fünf Partien zehn Punkte, wodurch mit Ulm und Dortmund II. (je 11) lediglich zwei Teams besser abschneiden, als die Dotchev-Elf.

Was es allerdings endlich mal braucht, ist eine Serie von mehreren Siegen am Stück. Das prestigeträchtige Derby wäre die passende Gelegenheit.

Dresden: So richtig weiß man es bei Dynamo nicht. Sechs Punkte gab es nur aus den ersten fünf Spielen in diesem Kalenderjahr. Erst am Wochenende beim 7:2 gegen Lübeck konnte Dynamo seine Ergebniskrise beenden - und wie.

Was nun ein Strohfeuer war, der Sieg gegen den VfB oder die Niederlagen zuvor gegen Sandhausen, Dortmund und Ingolstadt, das Spiel in Aue wird die Frage beantworten.

Mit einem Dreier würde die SGD den Auern wohl jegliche Hoffnungen auf Rang drei nehmen.