Heim-Fluch besiegt! Aue kämpft harmloses RWE nieder

Klasse! Aue-Spieler Pascal Fallmann (2. v. r.) zieht zum 1:0 ab.

FCE-Coach Pavel Dotchev, der aufgrund seiner Gelbsperre an der Seitenlinie durch seinen Co-Trainer Jörg Emmerich vertreten wurde, nahm die prognostizierten personellen und taktischen Wechsel vor.

Bedeutete: Mika Clausen kam neu in die Elf für Linus Rosenlöcher. Kilian Jakob rückte dafür links nach hinten und Marvin Stefaniak von der rechten auf die linke Außenbahn.

Und die Veilchen erwischten den Traumstart. Einwurf Jakob auf Stefaniak, der Jakob sofort wieder mitnahm. Der Linksverteidiger tanzte seinen Gegenspieler aus und setzte die Flanke auf Marcel Bär, der mittig mit dem Scheitel zu Pascal Fallmann (13.) verlängerte - 1:0.

Jetzt hieß es abzuwarten, wie Aue diesmal mit der Führung umging, nachdem man in den Partien zuvor danach oftmals zu passiv wurde und den Gegner so wieder zurück ins Spiel holte.

Beinahe wäre es wieder so weit gewesen. Die Gastgeber passten hinten herum. Mirnes Pepic dabei mit dem riskanten hohen Ball in die Mitte zu Steffen Nkansah, in dessen Rücken Ahmet Arslan (23.) auftauchte und in den Querpass spritzte. Martin Männel rutschte zusätzlich weg, doch konnte die Situation gerade noch bereinigen.