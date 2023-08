Kaum Zeit zur Erholung - Aue-Coach Dotchev: "Wir müssen alles ausblenden"

Trotz aller Anstrengung während der Partie in Essen (1:1) und der langen Rückfahrt gilt es im Heimspiel am heutigen Mittwoch gegen Sandhausen wieder, vollen Einsatz zu zeigen - wie hier Marco Schikora (28). © IMAGO/Kirchner-Media

Am späten Montagnachmittag waren die Veilchen aus Essen zurückgekehrt. Am gestrigen Dienstagabend wurde 19 Uhr trainiert, am heutigen Mittwoch um 11 Uhr noch einmal - acht Stunden später ist Anpfiff zu Spiel zwei in der englischen Woche.



"Die sieben Stunden Fahrt und das alles müssen wir ausblenden, wegstecken und nur auf das Spiel konzentrieren", fordert Pavel Dotchev (57) vollen Fokus: "Wenn wir es schaffen, eine Top-Leistung abzurufen, haben wir die Chance, gegen eine Spitzenmannschaft zu gewinnen."

Dass Sandhausen ein richtig "hartes Brett" sein würde, war Dotchev von vornherein klar. Er zählte die Kurpfälzer mit Bielefeld und Saarbrücken zu seinen drei Aufstiegsfavoriten.

"Sie haben die Ambitionen", so Dotchev vor Saisonbeginn. Ihm war damals aber auch eines klar: "Gefühlt spielen zehn Mannschaften um den Aufstieg und zehn gegen den Abstieg."