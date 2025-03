Köln ist abgehakt, jetzt wartet Hansa auf die Veilchen: "Es wird intensiv zur Sache gehen"

Marcel Bär (32, r.) jubelte: Eben hatte Anthony Barylla (27) aus der Distanz das 1:0 für Aue gegen Köln erzielt. Das war der Grundstein für den Sieg. © picture point/Sven Sonntag

"Für uns gab's vor dem Spiel besondere Umstände, was den Kader und die Anreise betraf", kam Janßen auf die Grippewelle zu sprechen, die sein Team im Vorfeld erwischt hatte, und den Busunfall bei der Anreise unmittelbar vor dem Erzgebirgsstadion.

Eine Rolle hätte das aber nicht spielen sollen, so Janßen: "Das Spiel ist eigentlich so gelaufen, wie ich es erwartet habe. Ich wusste, dass Jens seine Mannschaft nach den Wochen im Griff hat. Top besetzter Kader, eine Mannschaft die leidensfähig ist, Gas gibt und zusammen ackert. So ein Spiel habe ich erwartet und so ist es auch gewesen."

Aue ackerte defensiv und ließ bis auf einzelne Umschaltaktionen in der ersten Halbzeit wenig zu. "Ich glaube, dass wir richtig gut ins Spiel kommen und verdient in Führung gehen", urteilt Veilchen-Coach Härtel.

Mit Anthony Baryllas (27) 1:0 im Rücken verteidigte Aue nach dem Seitenwechsel tiefer, überließ den Gästen den Ball, machte die Räume eng und lauerte auf Konter. Omar Sijaric nutzte einen dieser sich bietenden Gegenstöße.

Härtel: "Wir haben die Situationen angenommen und versucht, das Ding wirklich auf unsere Seite zu ziehen."