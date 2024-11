Lehren gezogen? Auf Aue warten jetzt die Wochen der Wahrheit!

Aue - Der FC Erzgebirge Aue steht vor den Wochen der Wahrheit. Klingt überzogen? Genau das ist aber der Fall! In den nächsten Punktspielen zeigt sich, ob man die richtigen Schlüsse aus der ersten Negativserie dieser Saison gezogen hat und man in der Lage ist, dem auch Taten folgen zu lassen.

Kann er wieder freudig winken? Auf das Gespür von Aues Trainer Pavel Dotchev (59) wird es in den nächsten Wochen ankommen. © picture point/Sven Sonntag

Pavel Dotchev (59) will mit Aue aufsteigen. Als er das rund um das Sachsenderby sagte, bekamen manche im Kumpelverein gefühlt Schnappatmung, weil sich der Coach aus der Deckung wagte. Dotchev weiß, er kann sich solche Sätze leisten.

Erstens erkennt der 59-Jährige wohl am besten, was seine Mannschaft kann oder was ihre Fähigkeiten übersteigt. Zweitens: Wenn einer die Liga kennt, dann der erfahrenste Drittliga-Coach.

Und drittens: Er ist der letzte Trainer gewesen, der die Veilchen aus jener Klasse in die 2. Bundesliga führte. Das war 2015/16.

Ausgemacht war der Aufstieg seinerzeit mitnichten. Irgendwann kam aber das gewisse Selbstverständnis hinein und die Erzgebirger, Dritte der Hinrunde, spielten mit 39 Punkten die beste Rückserie aller Teams.



Deswegen sind die nächsten Wochen so entscheidend, wenn die Dotchev-Elf beweisen will, dass man die richtigen Lehren aus der jüngeren Vergangenheit gezogen hat. Letzteres schließt auch die Vorsaison mit ein. Die begann ähnlich verheißungsvoll wie die jetzige, mit sechs ungeschlagenen Spielen und 14 Zählern.

Dann folgte mit drei Pleiten am Stück der erste Rückschlag und immer dann, wenn man hätte gekonnt, ließ man abreißen. Das 0:1 gegen Regensburg, 1:2 gegen Verl, 2:3 gegen Münster, 0:2 in Saarbrücken.